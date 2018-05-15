Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net Kudüs mesajı: 'Asla kabul etmiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan net Kudüs mesajı: Asla kabul etmiyoruz

15 Mayıs 2018 20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’ü taşımasını ve Kudüs’ü başkent kabul etmesini asla kabul etmiyoruz. Bu vahşeti bir kez daha sizlerin huzurunda lanetliyorum. Sene 1948, Filistin hemen hemen şu andaki İsrail’in işgali ettiği topraklarda yerleşik durumdaydı. Ve İsrail belli bir oranda ala ala Filistin’i bir avuç yerde sıkıştırdı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Güçlüyüm öyleyse haklıyım mantığıyla İsrail bölgede adım atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye de devam etmektedir. Uluslar arası toplumu bu zulme son vermeye davet ediyorum” dedi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç