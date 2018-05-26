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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polis memurlarına müjdeli haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Polislerimiz emeklilik ek göstergelerinde 3 bin 600’e çıkarıyoruz. Böylece ülkemiz için fedakarca görev yapan polislerimizi verdikleri emeğin karşılığında emekliliklerinde almalarını sağlıyoruz. Yüksek öğrenim mezunlarında emekli olduklarında alacağı maaşlarda yüzde 21 civarında artışa gitmiş oluyoruz. 25 hizmet yılı üzerinden hesaplandığı zaman net 533 liralık emekli ikramiyelerinde 17 bin liralık bir artış meydana geliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan polis memurlarına müjdeli haber

26 Mayıs 2018 21:47

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