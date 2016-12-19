Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya Büyükelçisi'ne yönelik saldırıya ilişkin bilgi verdi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya Büyükelçisi'ne yönelik saldırıya ilişkin bilgi verdi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, “Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir” dedi.…
Başbakan Binali Yıldırım'ın, Ankara'da Rus Büyükelçiye yönelik düzenlenen suikasta ilişkin İçişleri Bakanı başta olmak üzere ilgili bakanlardan bilgi aldığı bildirildi.…
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan büyükelçinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda saldırgan…