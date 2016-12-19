11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, “Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir” dedi.…

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Ankara'da Rus Büyükelçiye yönelik düzenlenen suikasta ilişkin İçişleri Bakanı başta olmak üzere ilgili bakanlardan bilgi aldığı bildirildi.…