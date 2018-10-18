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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Bahaettin Karakoç, Prof. Dr. Oya Akgönenç ve ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatları nedeniyle yakınlarıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Resmi ziyaret vesilesiyle Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberlerinin ardından hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına telefon aracılığıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Bahaettin Karakoç'un oğlu Bahadır Karakoç'u, Fazilet ve Saadet Partilerinden milletvekilliği yapmış Prof. Dr. Oya Akgönenç'in oğlu Tarık Kemal Mughisuddin'i, Ara Güler Müzesi Direktörü ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç'ı taziye için telefonla aradı. Şair Karakoç'a ve eski milletvekili Akgönenç'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Saraç ile yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatını da derin bir teessürle öğrendiğini belirtti. Erdoğan, daha önce kendisinin de fotoğraflarını çeken Ara Güler'in geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edileceğini vurguladı.  

Musa Erdoğan

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