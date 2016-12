Ankara’da şehir içinde faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin taşınması için Akyurt'ta kurulan ve Büyükşehir Belediyesi'nin de altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla destek verdiği OTONOMİ’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizde yaşanan artış nedeniyle vatandaşların yastık altındaki dövizini bozdurarak altına ya da Türk lirasına yatırım yapmalarını istedi. Erdoğan, yüksek faizin finans sektörünü ihya ettiğini belirterek, yüksek faizi düşürmekten başka bir çarenin olmadığını söyledi.

“Otomobil satışında her yıl rekor kırıyoruz"

Otomobilin insanoğlunun enerji kaynağı olarak buharı keşfetmesi ile geliştirilen ve hızla çeşitlendirilen bir araç olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 200 yıldır artan bir şekilde insan hayatına giren otomobilin önceleri lüks tüketim ürünü iken zamanla her düzeyden insanın ulaşabileceği bir ihtiyaç haline dönüştüğünü kaydetti. Otomobil sayısı arttıkça buna bağlı sorunların da büyümeye başladığının altını çizen Erdoğan “Trafik kazalarından otoparklara, çevre ve güvenliğe kadar pek çok sorunla mücadele ediliyor. Her nimetin bir külfeti olduğu gerçeği ile mücadeleyi yürüteceğiz. Türkiye’de 11 milyondan fazlası otomobil olmak üzere 21 milyona yakın motorlu kara taşıtı bulunuyor. Hala trafikte olan otomobillerin dörtte biri 20 yaşın üzerindedir. Artık onlar hurdaya gitmeye namzettir. Otomobil rezervimiz hızla yenileniyor. Yeni otomobil satışında her yıl rekor kırıyoruz. Günü birlik otomobil satışları için de burada açık otomobil satış alanı hazırlanması önemli bir adım olacaktır. Özellikle bu eser eşine az rastlanan yatırımlardan birisi. OTONOMİ bunun ispatıdır. Ülkemizde artık bunlar gelişmeye başladı. Otomobil kullanmanın bir cazibesinin olmasının da bir ispatı olacak. Bunlardan birincisi vatandaşlarımızın gelir düzeylerinin artıyor olması. Artık Türkiye birey olarak zenginleşiyor” dedi.

“14 sene önce havalimanı var mıydı? Bir ucube vardı burada”

“Bugünkü Türkiye 14 yıl önceki Türkiye’de 3 kat daha zengindir” açıklamasında bulunan Erdoğan herhangi bir vatandaşın otomobil alma imkanının geçmişe göre 3 kat daha fazla olduğunun altını çizdi. Erdoğan “Otomobili kullanmakta kolaylaştı. Göreve geldiğimizde Türkiye’de 6 bin kilometre bölünmüş yol vardı, biz bunun üzerine 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Şuanda 24 bin kilometre bölünmüş yolumuz var. Bu şehirlerarası yolculuğun hızını, güvenliğini artırdı. Şehirlerimizin içinde de Ankara örneğinde olduğu gibi… 14 sene önce havalimanı var mıydı? Bir ucube vardı burada. Sonra bu modern havaalanı inşa edildi, tek gidiş tek geliş, bazı yerlerde sadece tekleşen bir Ankara girişi vardı. Türkiye’nin başkentine mi giriyorsun yoksa farklı bir yere mi giriyorsun, böyle anlaşılıyordu. Ama şimdi bir başkente geldiğini anlıyorsun. Hamdolsun bunu milletçe beraber yaptık. Siz bize güvendiniz, inandınız, bizde size güvendik, inandık ve size laik olmaya çalıştık. Ankara bunu yakaladı, İstanbul bunu yakaladı. Bütün büyükşehirlerimize bakın. Neden 30 tane büyükşehir yaptık? Bunun için. Git Gaziantep’e, Samsun’a, Trabzon’a, İzmir’e, Denizli’ye, Manisa’ya, Kayseri’ye, Konya’ya böyle. Bu bir aşk işidir. Derdiniz varsa bunu yaparsınız, aşkınız varsa bunu yaparsınız. Eğer dert yoksa bunu yapamazsınız” diye konuştu.

“Yapacağımız daha çok iş var”

Birilerinin bu ülkede darbe yapmak gibi dertlerinin olduğunu söyleyen Erdoğan “İşte onlar darbe yapmak için yola çıktılar ve benim milletim de aşkının, derdinin gereğini onlara meydanlara çıkarak gösterdi. Allah bu milletten razı olsun. Siz dünyaya örneksiniz. Bunu ispat ettiniz. Bende diyorum ki, ‘yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan, elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın, Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın‘ Bu millet böyle bir millet. Yapacağımız daha çok iş var. Rabbim bu ülkeyi bu milleti korusun inşallah” şeklinde konuştu.

“Bu da teğet geçecek”

Son günlerde dövizde yaşanan artışa değinen Erdoğan, “Ne olursa olsun, ben milletime şunu hatırlatıyorum, sizleri Allah için seviyorum. Yastığının altında döviz olanlar parasını altına, TL’ye dönüştürsün, Türk lirası ve altın değer kazansın. Ne lüzum var dövize değer kazandıracağız. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu bozulacaktır. Hiç endişe etmeyin bu oyunu kısa zamanda bozarız. 2007-2008’de de bunu yaptılar, ‘teğet geçecek’ dedim, aynı şeyi yine söylüyorum, teğet geçecek. Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul geliyor şimdi. Aynı şekilde eğitimde elhamdülillah, sağlıkta şuanda hastanelerimizin açılışlarına başlıyoruz. Süratle 30 büyükşehirde şehir hastanelerimizi açmak suretiyle vatandaşımızın kapı kapı dolaşmasını ortadan kaldırıyoruz. İnşallah faiz noktasında da faizi düşürmekten başka çare yok. Biz dünyaya bakalım, Amerika’da, Japonya’da, Avrupa’da bu kadar düşük te biz niye bu rakamlarda dolaşıyoruz. Biz düşük faiz ile yatırımcının önünü açacağız. Yüksek faiz finans sektörünü ihya eder. Bunu aynı zamanda kamu bankaları içinde söylüyorum. Tarihi bir dönüm noktasında verdiğimiz mücadeleyi unutmayın, en az Kurtuluş Savaşı kadar önemlidir. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yaptığımız tercihler sonraki 1 asırlık dönemimizi biçimlendirdiyse, bugünkü tercihlerimizde önümüzdeki 1 asrı şekillendirecektir” ifadelerini kullandı.

Arif Nihat Asya’nın Dua isimli şiirini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar “Amin’ diyerek eşlik etti. Erdoğan’ın konuşmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a klasik otomobil resmi ve maketi hediye etti.

Derya Yetim