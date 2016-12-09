Öğle saatlerinde Akyazı Stadyumu'nda gelen TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral ve Kulüp Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, stadyumu gezerek son aşamaya gelen çalışmaları incelediler.

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Akyazı’nın spor camiası için çok önemli olduğunu belirterek “Spor camiası için çok önemli bir tesisi inşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olacağız. Bugün son kontrolleri yapmak için stadı gezdik. Türk mühendislik hayatı açısından da altını çizerek söylüyorum burası önemli bir eserdir. Sadece bir spor kompleksi ve stat değildir. Etrafında çok farklı tesislerde vardır. Cumhurbaşkanımız bu tesisi sürekli sorup bilgi alıyordu” dedi.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye’nin büyük bir kompleks kazandığını dile getirerek, “Dünya denizin üzerine yapılan ender statlardan birini kazanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve TOKİ işbirliği içerisinde ülke genelinde 30 adet stadyum inşaatlarının yapımları devam ediyor. Bu stat ülkemizde ilk olacak. İnşallah burada hem Trabzon’umuz hem ülkemiz nice zaferlere imza atar” şeklinde konuştu.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da, Akyazı Spor Kompleksi'nin çok zor dönemlerden geçirilerek çıkarıldığını kaydederek, "Türkiye’ye dünyaya mal olmuş Trabzonspor’umuzun 50 yıllık mazisinden sonra yeni bir 50 yılına ışık tutacak olan o 50 yıldaki şampiyonluklar gibi nice şampiyonlukların ortaya çıkmasına vesile olacak olan bir eserin ortaya çıkarma çabası. Tabi çok zor dönemlerden geçilerek bu stat ortaya çıkmış durumda. Türkiye’de muhteşem statların ortaya çıkarılması adına büyük bir seferberliğin olduğunu görüyoruz. Tabi ki Trabzon’umuza ve Trabzonspor’umuza bu statlardan birisi elbette çok yakışacaktı. Bundan sonrası tabiki de bize düşüyor. 18 Aralık’ta inşallah güzel bir açılışımız olacak. O açılıştan sonra Trabzonspor’umuz burada maçlarına başlayacak. Nice şampiyonluklar, nice burada muhteşem zaferler. Arkadan gelen nesillerin gurur duyacağı bir tesis. Trabzonspor’u geleceği hazırlamakta bize düşüyor" ifadelerini kullandı.

Ozan Köse