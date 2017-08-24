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Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı Akar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olağan görüşme kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı Akarı kabul etti

24 Ağustos 2017 11:47

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