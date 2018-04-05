Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 5. Tiyatro Günleri’nin onur konuğu oldu

KKTC’de düzenlenen GAÜ 5. Tiyatro Günleri kapsamında sahne alan “Sanat” tiyatro oyununa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılım gösterdi.

GAÜ tarafından bu yıl 5’.si düzenlenen, halkın ve GAÜ ailesinin de yoğun katılım gösterdiği “Sanat” oyununda ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Eşi Meral Akıncı ile birlikte, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ile Turizm Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel’de katılım gösterdi.

Tiyatronun bitiminde açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, GAÜ 5. Tiyatro Günlerinden hep birlikte bulunmaktan duyduğu sevinci belirterek, “Bu akşam ki oyunda, kimi anlarda güldük; kimi anlarda yoğun olarak düşündük. Bu akşam pek çok mesaj alarak ayrılıyoruz. Bu oyunun karakterlerinden olan Ivon gibi diliyorum ki; hepimiz her zaman iyilikten doğruluktan demokrasiden ve sanattan yana olalım” dedi.

“Tiyatro oyuncusu olmak için çok çalışmak gerekir”

Usta oyuncu Cihan Ünal oyun sonrasında yaptığı açıklamada, “Burada olmaktan, burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. “Sanat” tiyatro oyunu 20 yıl önce yazılmış ve o dönem başta Paris ve İngiltere olmak üzere bütün Avrupa’da oynandı ama Paris ve Londra temsilleri çok sükse yaptı. Hatta 5 seneye yakın oyun devam etti. Fransa’da Moliere, Londra’da Olivier ödülünü aldı. Çok entelektüel ve akıllıca yazılmış. ‘20 yıl önce sevgili, rahmetli büyük sanatçı Cüneyt Türel ile birlikte oynamıştık. Onun anısına bu oyunu yapmak istedik ve tekrarladık.”

Ünal konuşmasının devamında, “Tiyatro oyuncusu olmak için çok çalışmak gerekir. Birincisi yetenek olacak. Bazıları der ki ‘’benim evladım çok iyi taklit yapar. Taklit değildir tiyatro, tiyatro bir gerçektir ve başka bir şeydir. Taklit etme yeteneği bir sanat değildir bence. Ancak tiyatro için bir yetenek olmalıdır. Burada bazı arkadaşlar ünlü olmaya özeniyorlar. Ünlü olabilmek içinde tiyatro okulunu basamak olarak kullanıp televizyonlara geçmek gerekir. Bu yüzden meşakkatli bir yoldur ve çok çalışmak gerekir” şeklinde konuştu.

“Tiyatro güzel sanatlarda 6. sanat dalı”

Mutlu Güney ise yaptığı açıklamada, “20 yıl önce Can Gürzap, Cihan Ünal ve Cüneyt Türel oynamışlardı. Cüneyt ağabeyimiz vefat ettikten sonra 20 yıl sonra yerine beni seçtiler. Cihan Ünal ve Can Gürzap benim hocalarımdır. Bu benim ikinci Yasmina Reza oyunum. Daha önce Ahmet Levendoğlu ile beraber “Yaşamın 3 Yüzü” oyunda oynadım. Oyunda kara mizaha ve birçok farklı duyguya yer veriliyor. Çok eğlenceli çok düşündürücü bir oyun.” Güney konuşmasının devamında tiyatrocu olmak isteyen tiyatroya gönül veren kişilere, “Tiyatro güzel sanatlarda 6.sanat dalı olarak bilinir. Başta yer alan 5 ana sanat dalı hakkında mutlaka birazcık bilgileri olmalılar. Resim, edebiyat, mimari, fonetik (bale ve opera) sonrasında tiyatro ve sinema yer alır. Tiyatro ile ilgilenenler sinemayı daha rahat yapar. Onun için bu 5 ana sanat dalını oldukça iyi bir şekilde öğrenmeleri gerekiyor. Alt yapıyı kuvvetlendirdikten ve tekniklerini de geliştirdikten sonra kimse tutamaz “ dedi.