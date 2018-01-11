Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'le telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile görüştü. İki lider Suriye'deki son durumu ele aldı. Putin, "İHA saldırısının Türkiye ile ilgisi yok. Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede;

İkili ilişkiler ve Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib’te ve Doğu Guta’da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi’nin başarılı olması bakımından da önem taşıdığını vurguladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine değinen iki liderin, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi. Erdoğan ve Putin, Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının yanı sıra, Soçi Kongresi hakkında da görüş teatisinde bulundu.