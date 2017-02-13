Bahreyn'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'a geldi. Erdoğan'ı Riyad’da indiği Askeri Hava Üssünde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz karşıladı.
Bahreyn'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'a geldi. Erdoğan'ı Riyad’da indiği Askeri Hava Üssünde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz karşıladı.
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