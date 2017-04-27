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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın seslendirdiği türkü ile mest etti

Müziğe olan yakın ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, seslendirdiği “Bir Mendil Aldım Dereden” isimli türkü ile mest etti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın seslendirdiği türkü ile mest etti

27 Nisan 2017 18:53
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın seslendirdiği türkü ile mest etti - Tıkla İzle

Türk halk müziğine olan ilgisi ile bilinen ve iyi derecede saz çalan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın son seslendirdiği “Bir Mendil Aldım Dereden” isimli türküye muhteşem görüntülerle klip çekildi. Daha önceden 15 Temmuz şehitleri için ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ile birlikte “Gör Nice Olur” türküsünü seslendiren İbrahim Kalın, bu seferde “Bir Mendil Aldım Dereden” türküsünü seslendirdi.

İbrahim Kalın’ın seslendirdiği “Bir Mendil Aldım Dereden” isimli türkünün sözleri şöyle: “Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yaradan, güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu söylerim. Bahar çiçek açar dalda, ömür geçer hep bu yolda, benim gönlüm değil malda, güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim. Selam gelir mektup ile, mektup değil bu bir sille, sever isen beni dinle, güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim.” 

Derya Yetim

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ibrahim kalın


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