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Cumhurbaşkanına hakaret etti 11 ay hapis cezası aldı

Kocaeli’de sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan Y.D. isimli şahıs 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.


05 Aralık 2016 14:29

7 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Florya’da Suriyelilerin denize girdiği video üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edip sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı iddia edilen Y.D.(50) isimli şahıs 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Kocaeli Adliyesi 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan Y.D, avukatı Doğan Bekiroğlu ve ailesi katıldı. Geçtiğimiz duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Y.D bu celsede ailesi ile birlikte geldi.

Duruşmada ilk olarak söz alan Y.D, “Paylaşımlarımın saygısızlık ve ağır eleştiri olduğu düşüncesindeyim. Ben kesinlikle o paylaşımı hakaret kastı ile yapmadım. Zaten paylaşımı yaptığım için pişman olup 1 saat içerisinde geri kaldırdım. Çok pişmanım. Takdir mahkemenindir” dedi. Daha sonra savunma yapan avukat Doğan Bekiroğlu ise “Müvekkilim konu ile alakalı pişmanlığını sürekli dile getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın af konusunda makamına feragat olup olmadığı konusunda yazı yazılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazılan müzekkereye uzun süredir cevap gelmediği ve sonucu etkilemeyeceği için müzekkere cevabının beklenmesinden vazgeçilmesine karar verildi. İfadeleri dinleyen mahkeme heyeti sanık avukatının Cumhurbaşkanlığı makamına feragat olup olmadığı konusunda yazı yazılması talebini reddetti. Yılmaz Danacı hakkında da işlenen suçun sabit olduğu gerekçesi ile 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Daha önce sabıkası bulunan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olan Danacı’nın cezasını erteledi. 

Mehmet Oğuzhan Altun
KOCAELİ

Etiketler: cumhurbaşkanı


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