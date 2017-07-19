Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası ertelendi

Bugün yapılan duruşmada, istenen deliller, bilirkişi raporları üzerinde önce sanıklar, ardından sanık avukatları taleplerini mahkeme heyetine sundu. Sanık ve sanık avukatları duruşma sonunda yeni taleplerde bulundu. Sanık ve sanık avukatlarının talepleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan da taleplerini mahkemeye iletti. Avukat Çokan, “Tanık beyanları, toplanan kanıtlar, Adli Tıp Kurumu otopsi raporları ve diğer unsurlar olayın yeterince aydınlandığını göstermektedir. Yeni talepler duruşmanın uzatılmasına yönelik talepler olup bu taleplerin reddi yönünde karar alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık ve sanık avukatlarının yeni talepleri sonrası söz alan duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün, davanın toplanan deliler ile yeterince açıklığa kavuştuğunu, toplanan deliler, bilirkişi raporları ve duruşmada dinlenen bilirkişi beyanlarının tutuklu sanıkların hukuki durumlarını değiştirecek mahiyette olmadığının anlaşıldığından aynı ayrı reddini talep etti. Duruşma yarına ertelendi.

Öte yandan duruşma sonrası sanıkların cezaevine taşınmasında yine jandarma tarafından duruşmaya çıkma konusunda zorluk çıkaran sanıklar ayrı ayrı araçlar ile cezaevine taşındı.

Bekir Tosun



