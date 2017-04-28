Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında reddi hakim talebi reddedildi

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında bir kısım sanık avukatının, cumhuriyet savcısının esastan mütalaasını sunması sonrası mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek bulundukları reddi hakim talebi reddedildi.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında reddi hakim talebi reddedildi

28 Nisan 2017 19:07

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına suikast davasında, cumhuriyet savcısının esastan mütalaasını sunmasının ardından sanık avukatları, mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiği ileri sürülerek reddi hakim talebinde bulundu. Talep üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Meslek hayatımda ilk kez reddediliyorum” demesinin ardından itirazını tutanağı yazdırarak cübbesini çıkartıp yerini yedek hakime bıraktı. Ardından mahkeme başkanı sanık avukatlarına dönerek, “Beni reddettiniz. Bakın ceketimi alıp gidiyorum” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Bunun üzerine duruşmaya ara verilirken, yerine yeni bir hakim duruşmaya dahil oldu. Heyet reddi hakim talebini görüştü. Yapılan değerlendirmede, “Red istemi üzerine delilerin tartışılmamsı safhasında yasal söz kendisinde iken cumhuriyet savcısının görüşlerini bildirdikten sonra kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talebinin olmadığı gerekçesiyle esas hakkında mütalaasını sunması yönünde mahkeme başkanının cumhuriyet savcısına söz vermesi mahkeme başkanının tarafsızlığına gölge düşürmediğine, tarafsızlığını şüpheye düşürecek somut biri olay veya sebebin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bun nedenle hakimin reddine yönelik talebin reddedilmesine karar verilmiştir” denildi. 

Bekir Tosun

Etiketler: Cumhurbaşkanına suikast girişimi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!