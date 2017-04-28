Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında reddi hakim talebi reddedildi

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına suikast davasında, cumhuriyet savcısının esastan mütalaasını sunmasının ardından sanık avukatları, mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiği ileri sürülerek reddi hakim talebinde bulundu. Talep üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Meslek hayatımda ilk kez reddediliyorum” demesinin ardından itirazını tutanağı yazdırarak cübbesini çıkartıp yerini yedek hakime bıraktı. Ardından mahkeme başkanı sanık avukatlarına dönerek, “Beni reddettiniz. Bakın ceketimi alıp gidiyorum” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Bunun üzerine duruşmaya ara verilirken, yerine yeni bir hakim duruşmaya dahil oldu. Heyet reddi hakim talebini görüştü. Yapılan değerlendirmede, “Red istemi üzerine delilerin tartışılmamsı safhasında yasal söz kendisinde iken cumhuriyet savcısının görüşlerini bildirdikten sonra kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talebinin olmadığı gerekçesiyle esas hakkında mütalaasını sunması yönünde mahkeme başkanının cumhuriyet savcısına söz vermesi mahkeme başkanının tarafsızlığına gölge düşürmediğine, tarafsızlığını şüpheye düşürecek somut biri olay veya sebebin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bun nedenle hakimin reddine yönelik talebin reddedilmesine karar verilmiştir” denildi.

Bekir Tosun