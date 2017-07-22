Cumhurbaşkanının talimat verdiği caminin minaresi boyanıyor

Manisa’nın merkezi konumunda bulunan cami, yapıldığı tarihten bu yana çok sayıda devlet büyüğüne ev sahipliği yaparken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 24 Şubat 2017 tarihinde Manisa programı sırasında cuma namazını bu camide kılmıştı. Toplu açılış için Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Hatuniye Camii’ne girerken, cami minaresinin boyalarının yıprandığını fark etmiş, bakımı için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne talimat vermişti. Talimatın ardından harekete geçen İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yapılan inceleme sonrası boya badana bakım çalışmalarına başladı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Manisa İl Müftülüğü ve Şehzadeler Belediyesinin destekleriyle süren bakım çalışmalarının, pazar günü tamamlanacağı bildirildi.

Önder Aydın