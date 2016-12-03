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Cumhurbaşkanı'nın TL çağrısına bir destek de Yörüklerden

İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’nin gecesinde bir araya gelen Türkiye’nin bütün Yörükleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dövizleri TL’ye çevirin’ çağrısına destek olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanının TL çağrısına bir destek de Yörüklerden

03 Aralık 2016 23:18

Kemalpaşa Belediyesi ile Kemalpaşa Yörükler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Birlik ve Beraberlik Gecesi coşkuyla kutlandı. Kemalpaşa Atatürk Anıtı önünden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Dere Mesire Alanı’nda düzenlenen gece ile devam etti. Yörükler Şenliği’ne Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun yanı sıra Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Kemalpaşa Yörükler Derneği Başkanı Osman Cengiz, AK Parti, CHP, MHP İlçe başkanları ile birçok Yörük katıldı.

“Gavur paraları ile Atatürk’ün resmini değiştirin”
Şölende konuşan Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Türkiye’yi ekonomik olarak çökertmek isteyenlere karşı tüm Yörükler olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın dövizleri TL’ye çevrilme çağrısına uyduklarını açıkladı. Tatlıoğlu, “Biz şu son günlerde Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyenler son bir atağı var biliyorsunuz. Doları, Euro’yu çok yükseltip ekonomik olarak Türkiye’yi ezmek istiyorlar. Biz de karar aldık Yörük Türkmen Birliği olarak, cebinizdeki son kuruşa kadar gavur paraları ile Atatürk’ün resmini değiştirin. Bizim Türk paralarında Atatürk’ün resmi var. El alemin gavurunda bin defa daha kıymetlidir. Eğer yatım olarak düşünüyorsanız altına yatırım yapın. Bu dolar Euro işinden uzaklaşalım” dedi.

“15 Temmuz’u başaramayanlar şimdi ekonomik operasyon yapıyor”
Türk milletini 15 Temmuz’da yıkmayı başaramayanların şimdi ekonomik operasyonlar yaptığına işaret eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğur da, “İşte bu millet kardeşlerine sahip çıkmasın diye her türlü operasyonu çektiler. Geziden başlayarak her tülü lanetliği yaptılar ama bu millet yemedi. En son 15 Temmuz darbe girişimin yaptılar. Anadolu’nun öz ve öz çocuklarına, ‘göbeğini kaşıyan adam’ diyenler gördü ki tankın önüne o göbeğini kaşıyanlar yatıyor. Hangi gence hangi vaatlerde bulunursanız bulunun tankın önüne yatmaz. Göğsünde imanı olan, vatan sevdası olan o tankın önünde yatar. Biz işte böyle kutlu ve necip bir milletiz. 15 Temmuz’da başaramayanlar şimdi ekonomik operasyonla başarmaya çalışıyorlar. Bizi böldüler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Arap dediler. Hiçbirine kanmayacağız, birbirimize sımsıkı sarılacağız. Birbirimizi kucaklamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bana sorduklarında ‘sen nesin’ diye ben herkese şunu söylüyorum; Bir çağ açıp bir çağ kapatan Yörük oğlu Fatih Sultan Mehmet kadar Türküm elhamdülillah” diye konuştu. 

Halil Karahan - Mihrap Düzöz

Etiketler: cumhurbaşkanı, destek, yörükler


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