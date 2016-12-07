Kocaeli’de oturan ve doğuştan Serebral Palsi hastası olan 22 yaşındaki Gülşah Yağmur Yazıcı, bir gecede çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini kendi imkanları ile çizdi. Resmi tamamladıktan sonra Gülşah, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ilk olarak sosyal medya hesabından genç kıza cevap verdi. Daha sonra ise aileyi telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir sürprize imza attı. Cumhurbaşkanının kendisini aramasıyla şaşkına dönen Gülşah, gece mutluluktan uyuyamadı.

Kızının bir an olsun yanından ayrılmayan 46 yaşındaki anne Sabahat Yazıcı, “Ben resmi çizerken gördüm. O gece bitirmiş. Gündüz hesabına koymuş. Tekrar bilgisayarına girdi. Geri döndüklerini görünce havalara uçtu. Cumhurbaşkanlığından aradılar resmi çok beğendiklerini söylediler. Cumhurbaşkanının bizimle görüşeceğini söylediler. Çok mutlu olduk. Çok başarılı bir kız. Bizi hep mutlu etti. Okul hayatını hep takdir teşekkürler ile geçti. Liseyi okumak istedi. Dışarıdan liseyi okudu. 2,5 yılda bitirdi ve diplomasını aldı. 4-5 yaşından beri resim çizme yeteneği var. Hayalinde ne varsa çizer. Kendi çalıştı öğretmen yok, dershane yok. Çok azimli” dedi.

Cumhurbaşkanının aramasıyla çok gururlandıklarını söyleyen anne Yazıcı, “Reisi Cumhur bizi aramış. Bize döndüğü için çok mutlu olduk. Tahmin ediyorduk. İnsanları çok seviyor. Gülşah sevindi, biz ondan daha çok sevindik” diye konuştu.

22 yaşındaki Gülşah’ın şimdiki hayali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yakından görmek.

Refik Fidan



