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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kaza

Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 'A' protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobil, güvenlik noktasındaki bariyerlere çarparak durdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kaza

19 Şubat 2018 18:17
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kaza - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi protokol kapısının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’na girmeye çalışan 06 AP 9662 plakalı otomobil, güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, yolu ulaşıma kapatan bariyerlere çarptı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Cumhurbaşkanlığı koruması sevk edilirken, Külliye’nin güvenliğini sağlayan "Ejder" adı verilen zırhlı araçlar da alarma geçti. İşitme engelli sürücü Doğan Erdal F’nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Otomobilde patlayıcı bulunma ihtimaline karşı uzman ekip tarafından yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. 

Seyid Fatih Poyraz - Musa Erdoğan

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kaza

 

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