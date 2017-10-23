Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlerine ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı ve eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış’ın da yer aldığı 279’u tutuklu, 534 sanığın yargılandığı dava görülmeye devam ediyor. Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde yer alan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müşteki ve taraf avukatları ve çok sayıda TRT çalışanı katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki kısmında savunma yapan sanık eski mühimmat mal sorumlusu astsubay kıdemli çavuş Levent Karakılıç, darbe gecesi başta evinde olduğunu ve evinin -2'inci katta olması sebebiyle alçaktan uçuş yapan uçak seslerini duymadığını iddia etti.

Böyle hain bir darbe girişimi içinde hiçbir zaman bulunmadığını ve yardım etmediğini iddia eden Karakılıç, "Ben kanunsuz herhangi bir emir almadım ve yapmadım. Olay sırasında kışladan dışarı çıkmadım, halka veya başka herhangi birine ateş etmedim. FETÖ'yle eşimin benim veya çocuklarımın okul dershane gibi herhangi bir bağlantısı yok" şeklinde konuştu.

Kışlada ayrı bir yerde tek başına olduğu sebebiyle Pars planını duymadığını söyleyen Karakılıç, darbe olacağına dair de hiçbir haber almadığını ifade etti. Ayrıca kışla dışına çıkan 8 bin fişekle ilgili hiçbir müdahalesinin de olmadığını savundu. Sanığın savunmasının tamamlanmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Başbakanlık vekili Serhat Kemal Yılmaz sanığa herhangi bir whatsapp grubuna dahil olup olmadığını sordu. Karakılıç da sadece "lojistik destek tabur planı" adlı whatsapp gurubuna dahil olduğunu bunun dışında başka bir grupta yer almadığını ifade etti.

Sanık Öksüm, birliğe karpuz yemeğe gitmiş

Savunmasına geçilen bir diğer sanık Orhan Öksüm de personele araç desteği vermekle suçlandığını belirterek, "Alayda bir tatbikat yapılacağı bilgisini 9 Temmuz'da öğrendim. Bana tatbikat yapılacağı için araçlarda bir eksik olup olmadığı soruldu. Bende gerekli kontrolleri yaptım. 15 Temmuz'da whatsapptan bir liste gönderildi. Listede araç cinsi, araç sayısı ve araçların bulunacağı yerler yazılıydı. Ayrıca tatbikatın gece başlayacağı söylenildi. Mesai bitimine kadar araçları ve sürücülerini ayarladım. Biz öğleden önce hazırlıklara başladık, bu sırada öğleden sonra alaydaki herkes tatbikat olacağını duymuştu" diye konuştu.

Saat 16.30'da mesaisinin bittiğini ve evine gittiğini ifade eden Öksüm, "Akşam evdeyken saat 20.00 sularında birlikten telefon geldi, çocuklara ne yaptıklarını sordum, onlarda 'karpuz yiyoruz dediler' ben de madem gideyim dedim ve eşim eve geldikten sonra çıkarak birliğe gittim. Birlikte gırgır şamata sohbet ediliyordu. Saat 21.00 sıralarında telsizden 'alarm başlıyor' diye anons geçilmiş ama ben duymadım. Saat 22.00 sularında gelen emirle 4 bölgeye 27 tane araç sevk ettik" diyerek darbeden daha önceden haberi olmadığını iddia etti. Öksüm, "Birlikte bulunan personellerden birinin whatsapp grubundan 'uçaklar da geceye renk katıyor' diye mesaj atmış, bu adamlar darbe olacağını biliyor olabilir mi?" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, FETÖ'nün tepe yönetiminde yer alan Süleyman Tiflik ile telefon görüşmesinin olduğunu hatırlattı. Öksüm de bu şahsı tanımadığını iddia etti. Öksüm, Başkanın sorusu üzerine Pars planın hazırlanmasında da görev almadığını dile getirdi. Sanığın savunmasının ardından sanık müdafiinin sağlık sorunu nedeniyle duruşmaya ara verildi.

Yağmur Yıldız