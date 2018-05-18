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Politika »
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Gündemimizde çözüm süreci yok"
18 Mayıs 2018 09:40
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Gündemimizde çözüm süreci yok"
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Gündemimizde yeni bir çözüm süreci yok" açıklamasını yaptı.
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18 Mayıs 2018 09:40
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