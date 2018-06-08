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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Avusturya’ya cami kapatma tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya’nın bazı camileri kapatıp imamları sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Avusturyaya cami kapatma tepkisi

08 Haziran 2018 12:27

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Avusturya’nın sudan bahanelerle yeni camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir. Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir” dedi.
Derya Yetim
 

 

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