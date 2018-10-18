Cumhuriyet Başsavcılığından 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte Konsolosluk binası, konutu ve araçlarında gerekli incelemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, “Adli soruşturmanın uluslararası hukuk anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle tüm boyutlarıyla yürütülmektedir” denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim tarihinde saat 13.14 itibariyle girdiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğunda alıkonulmasına ilişkin Hatice Cengiz'in olayı adli mercilere iletmesinin ardından soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada “Olay mahallinin diplomatik misyon temsilciliği olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan krallığı yetkili temsilcilikleriyle gerekli yazışmalar yapılmış ve olay mahallinde yapılacak arama ve kriminal incelemeler için izin verilmesi talebinde bulunulmuştur” denildi.

Açıklamada, "İzin talebinin 15 Ekim tarihi itibariyle Suudi Arabistan Krallığı yetkili makamlarınca kabul edilmesinin ardından aynı gün İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden arama, el koyma ve inceleme kararı alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı başkanlığındaki olay yeri inceleme ekibi ile birlikte konsolosluk binası/konutu ve konsolosluk araçlarında gerekli adli işlemlere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“Soruşturma uluslararası hukuk, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek yürütülmektedir”

Soruşturmanın ilerleyen sürecinde gerektiği takdirde kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılacağı belirtilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzalı açıklamada devamında; “İnceleme ve soruşturmaya ilişkin diğer adli işlemler ayrıca devam etmekte olup adli soruşturma; uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle tüm boyutlarıyla yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.