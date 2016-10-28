Cumhuriyet Bayramının 93. yıldönümü etkinlikleri nedeniyle 29 Ekim sabahı saat 07.30’dan etkinlikler bitene kadar bazı yolar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada,”Cumhuriyet Bayramının 93. Yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında 29 Ekim Cumartesi günü saat 07.30’dan tören bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri, D-100 Topkapı istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi,Halıcılar Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesinden Vatan Caddesi girişi,Akşemsettin Caddesinden Vatan Caddesi girişi”

Alternatif yolar ise, Millet Caddesi ve Fevzi paşa Caddesi " denildi.