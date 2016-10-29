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Cumhuriyet Bayramı'nın 93'üncü yılı Büyükçekmece'de baloyla kutlandı

Büyükçekmece'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 93'üncü yılı, düzenlenen Cumhuriyet Balosu’yla kutlandı. Baloda sahneye çıkan Candan Erçetin’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in yeni yaşını kutladı.

Cumhuriyet Bayramının 93üncü yılı Büyükçekmecede baloyla kutlandı

29 Ekim 2016 07:58
Cumhuriyet Bayramı'nın 93'üncü yılı Büyükçekmece'de baloyla kutlandı - Tıkla İzle

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Cumhuriyet Balosu” World Point Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Baloda ev sahibi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eşi Hatice Akgün ile birlikte konukları kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi. Balo, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından tarihçi, yazar Sinan Meydan ve Sacide Bolcan'ın "Atatürk'ün Hayatı" söyleşisi ile devam etti.

Cumhuriyet Bayramı Candan Erçetin şarkılarıyla kutlandı
93’üncü yıl pastasını Başkan Akgün ve katılımcılar birlikte kestikten sonra sahneye çıkan Candan Erçetin Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyleyerek vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Erçetin’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in yeni yaşını kutladı.

“Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır”
Cumhuriyet Bayramı’nın Büyükçekmece’de her zaman coşkuyla kutlandığına dikkat çeken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır, bin yıldan beri bunun mücadelesi veren milletin fertleriyiz. Daha nice günlerde ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu aydın yolda yürüyerek Cumhuriyetimizi daha parlak noktalarda görmek için elimizden gelen çalışmayı yapacağımızı da ifade etmek isterim. Cumhuriyeti bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını şu ana kadar bu ülke bu bayrak ve din için ne kadar şehidimiz varsa hepsinin ruhları şad olsun” dedi.

“15 Temmuz bizim için bir dönüm noktasıdır”
Yapılmaya çalışılan darbe girişiminin Türkiye’yi cumhuriyete daha çok bağladığını dile getiren Başkan Akgün, “15 Temmuz bizim için bir dönüm noktasıdır bu ülkeyi hep birlikte kalkındıracağız Cumhuriyeti hep birlikte çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Bunun için dünyada ne olursa biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sımsıkı, birbirimize sahip çıkarak, cumhuriyetimize demokrasimize sahip çıkarak bu birlikteliğimizi ebediyen yaşatacağız, bunda azimli ve kararlıyız” şeklinde konuştu.

MEHMET BAŞA 

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, 29 Ekim cumhuriyet bayramı, Candan Erçetin


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