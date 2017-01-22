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Cüneyt Çakır’a tepkiler sürüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kardemir Karabükspor maçının hakemi Cüneyt Çakır için, “Çok değerli hakemimize verdiği karar yakışmadı. Bunu yetkililer değerlendirecektir” dedi.

Cüneyt Çakıra tepkiler sürüyor

22 Ocak 2017 16:55

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Selçuk İnan, Semih Kaya ile Cenk Gönen, şehit Üsteğmen Uğur Taşçı adına yapılan Sarıyer’deki tesisisin açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, “Çok değerli hakemimize verdiği karar yakışmadı. Bunu yetkililer değerlendirecektir. Bugün burada başka maksatla bulunuyoruz. Sarıyer Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Şehitlerimiz bizim her zaman kalbimizde yaşıyor. Şehidimiz Uğur Taşçı adına yapılan bu tesisi çok beğendim” diye konuştu.

“İLHAN CAVCAV, ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLIYDI”

Vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav hakkında da açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, “Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir Gençlerbirliğili’ydi. Gençlerbirliği’ni 40 yıldır yöneten, başarıdan başarı götüren bir futbol adamıydı. Türk futbolu duayen bir kişiliği kaybetti. Allah rahmet eylesin. İki hafta evinde ziyarete de gittim. Baya hastaydı. Beklenmedik bir şekilde kaybettik” şeklinde konuştu. Sarı-kırmızılı taraftarların endişeli olmamasını isteyen Başkan Özbek, “Galatasaray’ın başarılı olması için her şeyi yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda devam ediyor” dedi.

Selçuk İnan ise, “Şehit Üsteğmenimiz Uğur Taşçı’nın mekanı cennet olsun. Babası da burada. Gurur duyduk. Tüm şehitlerimizi onunla beraber andık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Ort / İHA)

Etiketler: Cüneyt Çakır, Dursun Özbek


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