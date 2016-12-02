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Çürük diş kalbe zarar veriyor

İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, çürük dişlerin kalbe zarar verdiğini söyledi.

Çürük diş kalbe zarar veriyor

02 Aralık 2016 12:07

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, “Güzel ve sağlıklı dişlerin,estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığımıza da olumlu etkisi vardır. İhmal edilen küçük bir çürük, romatizmaya, ülsere, böbrek, kalp-damar hastalıklarına ve karaciğer sorunlarına, hatta kansere bile neden olabilmektedir” dedi.
İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, sağlıklı dişlere sahip olmak için şu önerilerde bulundu:
“Sabah ve akşam dişleri fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanımı ve gargaralar ile ağız ve diş sağlığı temizliği yapılmalıdır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır. Dengeli ve sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir. Beslenmede önemli olan vücut için gerekli her türlü karbonhidrat, mineral, vitamin, protein gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır. Ağzınız kuruduğunda şekersiz naneli sakız çiğneyin. Bu tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı olur. Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek dişleri temizler ve güçlendirir. Ağız kokusunu önlemek için gargaraya batırılmış yumuşak bir fırça ile dilinizin en arkasını fırçalayabilirsiniz. Gece yatmadan önce biraz süt için veya peynir yiyin. İçlerindeki protein dişlerinizi güçlendirir. Yanınızda diş fırçanız yoksa ağzınızı tuzlu su ile çalkalayın."
Arslan, bazı gıdaların dişlere etkisini ise şöyle anlattı:
"Çilek ve karbonat: Çilek, kanamayı durdurucu bir etki yaparak yüzeydeki zorlanmaları ortadan kaldıran ve plak oluşumunu engelleyen malik asit (beyaz, kristal yapılı, katı organik asit) içerir. Karbonattaki sodyum bikarbonat, köpürmeyi sağlayarak diş yüzeylerindeki lekeleri çıkarır.
Zeytin: Tuzlu suya zeytin koyarak bir müddet bekletin ve daha sonra bu suyla gargara yapın. Diş etleriniz güçlenecek ve diş eti kanamanız varsa ortadan kaldıracaktır."
Çikolata, şeker, lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ile çalkalanması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Çocuklarda dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir ve flor uygulaması ile dişleri güçlendirmektedir. Ceviz, fındık, fıstık ve benzeri sert besinler dişlerle kırılmamalıdır. Doğal meyve suları veya maden suları asitli içeceklere göre dişlere daha az zarar vermektedir” dedi.
Ülkemizde maalesef "diş hekimine" 6 ayda bir gitmek zorunluluğu varken 2 yılda bir diş hekimine gidildiğini belirten Dt. İlker Arslan, “İleride oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için ağız ve diş bakımını düzenli yapmak, koruyucu ve önleyici tedavileri yaptırmak gerekmektedir” diye konuştu. 

Etiketler: çürük diş, İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan


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