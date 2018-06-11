Cüzdan hırsızı kadın kıskıvrak yakalandı

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş yerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Kızılay’da bulunan özel bir iş yerinde alışveriş yapan bir kadın, hırsız Haçça K.’nin hedefi oldu. Hırsız alışveriş yapan kadını belli bir süre takip ettikten sonra kadının cüzdanını ve bazı muhtelif eşyalarını çaldı. Mağdur kadın durumu emniyete bildirince, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri harekete geçti. Ekipler, Ziya Gökalp Caddesinde bulunan bir işyerinde yankesicilik yaparak bir kadının cüzdanı ve muhtelif eşyalarını çalan Haçça K . isimli şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Haçça K. emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.