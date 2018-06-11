Diğer
Kategoriler

Cüzdan hırsızı kadın kıskıvrak yakalandı

Ankara’da bulunan özel işyerinde alışveriş yapan bir kadının cüzdanını ve bazı eşyalarını çalan kadın hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Cüzdan hırsızı kadın kıskıvrak yakalandı

11 Haziran 2018 13:42
Cüzdan hırsızı kadın kıskıvrak yakalandı - Tıkla İzle

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş yerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Kızılay’da bulunan özel bir iş yerinde alışveriş yapan bir kadın, hırsız Haçça K.’nin hedefi oldu. Hırsız alışveriş yapan kadını belli bir süre takip ettikten sonra kadının cüzdanını ve bazı muhtelif eşyalarını çaldı. Mağdur kadın durumu emniyete bildirince, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri harekete geçti. Ekipler, Ziya Gökalp Caddesinde bulunan bir işyerinde yankesicilik yaparak bir kadının cüzdanı ve muhtelif eşyalarını çalan Haçça K . isimli şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Haçça K. emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç