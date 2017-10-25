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Daçka sahasında "Kazan"dı

EuroCup 3. hafta maçında Darüşşafaka, sahasında Rus ekibi Unics Kazan’ı 78-69 mağlup etti.

Daçka sahasında &quot;Kazan&quot;dı

25 Ekim 2017 23:55

Darüşşafaka, Volkswagen Arena’da Rus temsilcisi Unics Kazan’ı ağırladı.

Unics Kazan Lasme, Ejim, Locket, Smith ve Colom ilk 5’i ile maça başlarken; ev sahibi Darüşşafaka Basketbol; Kidd, Wilbekin, Bell, Doğuş ve Jajuan 5’i ile salona çıktı. Kısır başlayan ilk periyotta hücuma zorlanarak başlayan Daçka’da açılışı genç yetenek Doğuş Özdemiroğlu yapsa da yeşil-siyahlı ekip Unics Kazan’dan Jamar Smith’i durdurmakta bir hayli zorlandı. Periyot sonunda yıldız isim Scottie Wilbekin’in katkıları ile fark kapanarak 20-24’e geldi.

2. periyotta karşılıklı basketler ile başlarken çember altından etkili olan Michael Eric durdurulamadı. Maçın yarılanmasına 6,5 dakika kala skor 26-26 ile dengeye geldi. Başa baş devam eden maçta ilk yarı 37-40 sonuçlandı.

3. periyotta iki takım da farklı 5’lerle başladı. Çeyrek sonuna az bir süre kalmışken deplasman takımını durdurmakta tekrar zorlanmaya başlayan Darüşşafaka Basketbol son periyoda 48-55 geride girdi.

Son periyot Amerikalı forvet Jajuan Johnson’ın ve Roos’un etkili oyunu ile fark açılmadı. İnanılmaz bir mücadeleye sahne olan maç sonunda Darüşşafaka Basketbol, Will Cummings, Scottie Wilbekin ve James Bell’in lider oyunu ile maçı 78-69 kazandı ve Eurocup’ta yenilmezliğini sürdürdü.

Etiketler: Darüşşafaka, Unics Kazan

 

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