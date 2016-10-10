Diğer
Kategoriler

DAEŞ hedefleri yerle bir edildi

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 48’inci gününde Özgür Suriye Ordusu ile DAEŞ arasında şiddetli çatışmalar sürerken, DAEŞ hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatar (CNRA) tarafından yerle bir edildi.

DAEŞ hedefleri yerle bir edildi

10 Ekim 2016 12:53

Terör örgütü DAEŞ ile Özgür Suriye Ordusu arasında öğle saatlerinde çatışmalar yoğunlaştı. Keşif ve gözetleme birlikleri, hava savunma sistemleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar (CNRA) ile DAEŞ hedefleri vuruldu. Sınır hattından çatışma ve atılan top mermilerinin hedefleri vurması sonucu yükselen dumanlar çıplak gözle görüldü. TSK yoğun şekilde terör örgütü DAEŞ’i vurmayı sürdürürken, savaş uçakları ile insansız hava aracı, keşif ve devriye görevi yapıyor.

Mehmet Ali Dağ

 

Etiketler: DAEŞ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!