Terör örgütü DAEŞ ile Özgür Suriye Ordusu arasında öğle saatlerinde çatışmalar yoğunlaştı. Keşif ve gözetleme birlikleri, hava savunma sistemleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar (CNRA) ile DAEŞ hedefleri vuruldu. Sınır hattından çatışma ve atılan top mermilerinin hedefleri vurması sonucu yükselen dumanlar çıplak gözle görüldü. TSK yoğun şekilde terör örgütü DAEŞ’i vurmayı sürdürürken, savaş uçakları ile insansız hava aracı, keşif ve devriye görevi yapıyor.

Mehmet Ali Dağ



