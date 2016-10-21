Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten temizleme operasyonu beşinci gününde devam ediyor. Irak Ordusu ve Peşmerge güçlerinin bölgedeki ilerleyişi sürerken, terör örgütü DAEŞ de intihar saldırıları düzenliyor. Örgüt militanları, Kerkük’te kamu binalarına saldırı düzenledi. İntihar eylemcisi kentte bulunan polis merkezi, elektrik santraline saldırdı. Polis, bir intihar saldırganını etkisiz hale getirirken diğer 3 saldırgan kendini patlattı. Bölgede durumun kontrol altına alındığı bildirildi. Öte yandan ikinci bir bildiriye kadar Kerkük’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kerkük kenti, başkent Bağdat’ın 290 kilometre doğusunda, Musul’un 170 kilometre doğusunda bulunması bakımından önem taşıyor.