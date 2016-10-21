Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » DAEŞ, Kerkük’te kamu binalarına saldırdı

DAEŞ, Kerkük’te kamu binalarına saldırdı

Terör örgütü DAEŞ, Kerkük’te kamu binalarına saldırdı.

DAEŞ, Kerkükte kamu binalarına saldırdı

21 Ekim 2016 10:14

Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten temizleme operasyonu beşinci gününde devam ediyor. Irak Ordusu ve Peşmerge güçlerinin bölgedeki ilerleyişi sürerken, terör örgütü DAEŞ de intihar saldırıları düzenliyor. Örgüt militanları, Kerkük’te kamu binalarına saldırı düzenledi. İntihar eylemcisi kentte bulunan polis merkezi, elektrik santraline saldırdı. Polis, bir intihar saldırganını etkisiz hale getirirken diğer 3 saldırgan kendini patlattı. Bölgede durumun kontrol altına alındığı bildirildi. Öte yandan ikinci bir bildiriye kadar Kerkük’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kerkük kenti, başkent Bağdat’ın 290 kilometre doğusunda, Musul’un 170 kilometre doğusunda bulunması bakımından önem taşıyor. 

Etiketler: DAEŞ, Kerkük


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!