Kilis’in Oylum Köyünün karşısında bulunan Baragat ve çevresinde bulunan diğer köylerdeki IŞİD mevzileri sabah saatlerinden itibaren TSK'ya bağlı fırtına obüsleriyle vurulmaya başlandı. Yaşanan patlama ve dumanlar Türkiye tarafından da görünüyor.
Kilis’in Oylum Köyünün karşısında bulunan Baragat ve çevresinde bulunan diğer köylerdeki IŞİD mevzileri sabah saatlerinden itibaren TSK'ya bağlı fırtına obüsleriyle vurulmaya başlandı. Yaşanan patlama ve dumanlar Türkiye tarafından da görünüyor.
Etiketler: DAEŞ mevzileri