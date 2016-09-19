Kilis’in Oylum Köyünün karşısında bulunan Baragat ve çevresinde bulunan diğer köylerdeki IŞİD mevzileri sabah saatlerinden itibaren TSK'ya bağlı fırtına obüsleriyle vurulmaya başlandı. Yaşanan patlama ve dumanlar Türkiye tarafından da görünüyor.

