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DAEŞ mevzileri vuruluyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Baragat ve çevre köylerindeki IŞİD mevzileri, TSK'nın fırtına obüsleri ile vuruluyor.

DAEŞ mevzileri vuruluyor

19 Eylül 2016 10:58
DAEŞ mevzileri vuruluyor - Tıkla İzle

Kilis’in Oylum Köyünün karşısında bulunan Baragat ve çevresinde bulunan diğer köylerdeki IŞİD mevzileri sabah saatlerinden itibaren TSK'ya bağlı fırtına obüsleriyle vurulmaya başlandı. Yaşanan patlama ve dumanlar Türkiye tarafından da görünüyor.
 

Etiketler: DAEŞ mevzileri


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