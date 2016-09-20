Çeçenistan’da bir televizyon kanalında çalışan 4 çocuk babası Azamat Zubairaiev’ın eşi Zareta Zubairaieva, çalıştığı şirketin 7 aylık bir programı kapsamında yurt dışına çıkıtı. Edinilen bilgiye göre; yanına çocuklarını da alan 25 yaşındaki Zubairaieva, bu sırada internet üzerinden bir DAEŞ üyesi ile tanıştı. İnternet üzerinden bir süre bu kişiyle konuşan Zareta Zubairaieva daha sonra 4,5,7 ve 8 yaşlarındaki 4 çocuğu ile birlikte Bakü üzerinden 29 Ağustos’ta İstanbul’a geldi. O günden sonra bir daha Zareta Zubairaieva ve çocuklarından bir daha haber alınamadı. Eşinden haber alamayan Azamat Zubairaiev, eşini ve çocuklarını bulmak üzere İstanbul’a geldi. Polise başvurarak durumu anlatan baba Azamat Zubairaiev, bir yandan da kendisi çocuklarını aramaya başladı.

Eşinin çocuklarıyla birlikte DAEŞ'e katılmak üzere Rakka’ya gitmeye çalıştığını aktaran baba, çocuklarının bulunması için yetkililerden yardım istiyor.

Eşinin ve 4 çocuğunun resimlerini el ilanlarına bastıran Azamat Zubairaiev, bastırdığı ilanları İstanbul sokaklarına yapıştırıyor. Sokak sokak dolaşan ve el ilanlarını dağıtan Azamat Zubairaiev, 2 haftadır haber alamadığı eşi ve çocuklarının bulunmasını istiyor. Zubairaieva, "İki haftadır eşimden haber alamıyorum. Devlet büyüklerinden eşimin bulunması için yardım istiyorum." dedi.

Murat Horoz



