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DAEŞ’in Musul’daki tünelleri ortaya çıktı

Musul için başlatılan operasyon kapsamında DAEŞ’in elinden alınan Şeyh Emir köyü, örgüt militanları tarafından adeta köstebek yuvasına döndürülmüş. DAEŞ militanları köyün birçok noktasına tünel kazdığı ve buraya mühimmat yığınağı yaptığı görüldü.


18 Ekim 2016 17:12

ABD’nin öncülük ettiği koalisyon güçleri önceliğinde Musul’u DAEŞ’in elinden kurtarmak için başlatılan operasyon kapsamında birçok köy DAEŞ militanlarının elinden alındı. Peşmerge güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla kurtarılan Şey Emir Köyü, örgüt militanları tarafından köstebek yuvasına döndürülmüş. DAEŞ militanlarının köyün girişinde ve çıkışında bulunan bazı evlerin altına birçok tünel kazdığı görüldü. Tünellerin hava saldırılarından korunmak ve mühimmatları korumak için yapıldığı düşünülüyor. Peşmerge güçleri köyü tamamen kontrol altına alsa da DAEŞ militanlarının köyü terk etmeden tünellerin içine ve birçok noktaya patlayıcı tuzaklar kurduğu görüldü. DAEŞ militanları, Peşmerge güçlerinin operasyonlarıyla birlikte birçok evde havan ve füze mermileri başta olmak üzere çok sayıda patlayıcıyı arkalarında bıraktı.

Ğeşmerbe komutanlarından Albay Kırekar, Peşmerge güçleri olarak 9 köyü DAEŞ’in elinden aldıklarını söyledi. Albay, son olarak DAEŞ’in elinden aldıkları Şeyh Emir köyünde birçok tuzakla karşılaştıklarını, çok sayıda tünel bulduklarını ve bu tünellerin nerelere ulaştığını henüz bulamadıklarını ve patlayıcı bulduklarını kaydetti. Birçok wvin mutfağında ve odalarında patlayıcı olduğunu söyleyen Albay Kırekar, köyü birkaç gün içinde patlayıcılardan temizleyeceklerini söyledi.

İlkokul, bomba imalathanesine dönüştürülmüş
2014 yılında DAEŞ militanları tarafından ele geçirilen Şey Emir köyünde yıllarca eğitim veren Şey Emir İlkokulu, örgüt militanları tarafından bomba imalathanesine çevrildiği görüldü. Birçok noktasında patlayıcı tuzakları kurulan okulda bomba düzeneklerinin yapıldığı görüldü. 

İsmail Coşkun - Mehmet Altunışık

Etiketler: DAEŞ, musul, tünel


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