Dağda mahsur kalan keçiler için seferber oldular

Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde yaşayan Cemil Çoban'ın otlatmak için çıkardığı sürüsünden ayrılan iki keçi, Oyuklu Dağ'ın sert yamaçlarında mahsur kaldı. Keçileri kendi çabasıyla kurtarmayacağını anlayan Çoban, AKUT Bodrum ekibinden yardım istedi. Ulaş Akman önderliğindeki 5 AKUT gönüllüsü, sert kayalıklara tırmanarak keçileri bulundukları yerden kurtarmak için büyük çaba harcadı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda güçlükle ilerleyen ekip, yaklaşık 2 saat sonra keçileri kurtardı.

Tuba Ayhan