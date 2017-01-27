Gaziantep'te yaşayan 51 yaşındaki Sabri Bül'ün av tüfeği ile vurulmuş cesedi, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'ndeki dağlık bir alanda bulunmuştu. Olayın ardından olay yerinde araştırma başlatan polis ekipleri, Sabri Bül’ü öldürenlerin peşine düştü.

Olayın aile içinde yaşanan ve açıklanmayan bir sebepten gerçekleştiğini belirleyen ekipler, Sabri Bül'ün ve eşinin aileleri ile tek tek görüştü. Eşinin kardeşi olan Faruk B. ile de görüşen polis ekipleri, şahsı sıkıştırınca suçunu itiraf ettirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, maktulün eşinin kardeşi olan Faruk B.'nin arkadaşları İbrahim H., Haydar K. ile eşinin amca oğlu olan Halil İbrahim B'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde ve zanlıların evlerinde yaptığı incelemelerde delilleri toplayan polis ekipleri, şüphelileri sorgulayarak, olayı aydınlattı. Sorgularında suçunu itiraf eden zanlılar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edildi.

Lider Olgun - Mehmet Bulut

