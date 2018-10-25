Daha verimli vergi takibi için ‘Ombudsman' önerisi

Vergi denetimlerinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla ‘Vergi Ombudsmanı' önerisi getirildi. Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) kurulmasından sonra Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde inceleme yapmaya yetkili kariyer kadrosu kalmadığını söyleyen Yeterliliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği (YGUD) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Serdar Nişancı, “Gelir uzmanlarının, idarenin ve vergi mükelleflerinin is ve işlemlerini sürekli kontrol ederek vergi mevzuatının doğru şekilde uygulanmasını sağlayacak, mükellef haklarını koruyacak, inceleme yapmaya yetkili vergi ombudsmanı olarak istihdamının sağlanması, Gelir İdaresi Başkanlığının etkinliğini ve verimliliğini artıracaktır. Mükellefle doğrudan iletişim kuran Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının doğru şekilde istihdamı maliye politikasının etkinliğini ve verimliliğini de ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

Gelir uzmanlarının, tüm Türkiye'de vergi tarihi, tahakkuku ve tahsilatı yapmakla görevlendirilmiş durumda olduğunu belirten Nişancı, “Bu işlemlerin yerine getirilmemesi durumunda hazine zararından doğrudan sorumlu tutulanlar ise yine Gelir uzmanları oluyor” diye konuştu.

“Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının maaş, özlük ve statü haklarının diğer kariyer mesleklerle eşitlenmelidir”

Gelir uzmanlarının bu ağır sorumluluğun yanında mesleki sorunlarla da baş etmeye çabaladığına değinen Nişancı, kariyer meslekler arasında son yıllarda oluşturulan merkez ve taşra uzmanı ayrımı nedeniyle uzman unvanlı meslektaşların arasında dahi maaş farkları meydana geldiğini söyledi.

‘‘Binlerce gelir uzmanı yeni dönemde sorunlarının çözülmesini bekliyor'' diyen Nişancı şöyle konuştu: ‘‘Mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik bakımından tüm kariyer mesleklerle aynı statüde olan Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları, diğer kariyer mesleklerin yararlandığı özlük ve statü haklarından yararlanamıyor ve kariyer planlarının dışında bırakılıyor. Yeterliğe Tabi gelir uzmanlarının yarısına yakını, karşılaştıkları bu sorunlar nedeniyle büyük bir özveri ile başladıkları mesleklerinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Bu durum insan kaynağı israfına yol açıyor. Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının maaş, özlük ve statü haklarının diğer kariyer mesleklerle eşitlenmelidir.''