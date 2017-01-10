Stephane Peterhansel, vatandaşı Sebastian Loeb’ün sadece 1 dakika 57 saniye önünde liderliğini koruyor. RedBull sporcuları Peterhansel ve Loeb’ün ilk ikide götürdüğü otomobil kategorisinin yanı sıra, RedBull KTM Factory Team’den Sam Sunderland motosiklet kategorisinde liderliğini koruyor. Gerard de Rooy kamyon kategorisinde rakiplerine şans tanımazken, Quad kategorisinde ise, Rus Sergey Karyakin ilk sırada bulunuyor.

Son dokuz senedir Güney Amerika’da gerçekleşen Dakar Rallisi, Avrupa kıtasından uzaklaşsa da Avrupalıların üstünlüğüne sahne oluyor. Geride kalan yedi etap sonunda otomobil kategorisinde Fransız isimler sıralamada birbirlerine oldukça yakınlar. RedBull sporcusu Stephane Peterhansel, vatandaşı Sebastian Loeb ile arasındaki farkı 1 dakika 57 saniyeye çıkarmayı başardı. Onları İspanyol Nani Roma takip ederken, dördüncülük ise bir diğer Fransız Cyril Despres’in.

İngiliz Sam Sunderland, RedBull KTM Factory Team adına motosiklet kategorisini ilk sırada götürürken, Hollandalı Gerard de Rooy da kamyon kategorisinde, Rus Dmitry Sotnikov’un 2 dakika 11 saniye önünde bulunuyor. Quad kategorisinde ise yine bir Avrupalı, Rus Sergey Karyakin son etapta liderliği Fransız Simon Vitse’den almayı başardı.

Dakar Rallisi’nde dokuzuncu etap Bolivya’nın Uyuni kentinden başlayarak, 892 kilometrenin sonunda Arjantin’in Salta şehrinde son bulacak.

