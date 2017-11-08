Dalsız yapraksız orman dikkat çekiyor

Sivas’ta Bademkaya köyü ve komşu köy olan Kolluca köyü sakinleri uyguladıkları metotla hem köylerindeki ormanı koruyor hem de ihtiyaçları olan odunu elde ediyor.

Köy sakinleri yaklaşık 100 yıldır kışlık odun ihtiyaçlarını köy sınırları içerisindeki sedir ağalarından oluşan ormandan karşıladı. Ancak köy sakinleri odun ihtiyaçları için ağaçları kesmedi. İhtiyaç duydukları odunları günümüzde yaklaşık 100 yıllık olan ağaç gövdelerinin tepelerinde oluşan 3-4 yıllık dallardan elde etti. Ağaçların yok olmasını istemeyen köy sakinleri ağaçları gövdelerinden kesmektense atalarından gördükleri gibi ağaçların sadece tepe kısmında oluşan dalları kesiyor.

Her bir ağaçta dört yılda bir kesilme olgunluğuna ulaşan dallar oluşurken, bu şekilde bir ağaçtan dört yılda bir gövdesine zarar verilmeden yüzyıllar boyunda ihtiyaç duyulan odun sağlanmış oluyor. Bu dallar kesildiğinde ise geride dalsız ve yapraksız ağaçlardan oluşan bir orman kaldı. Dalsız ve yapraksız ağaçlardan oluşan orman ise bir hayli ilginç bir görüntü oluşturdu.

Köy sakinlerinden Mehmet Fındık, ağaçları gövdelerinden kesmek yerine üst dallarını kesip, bir ağaçtan uzun yıllar boyunca istifade ettiklerini belirterek, “Bunlar söğüt ağaçlarıydı. Biz her bir ağacın üst dallarını 3-4 yılda bir keserek odun ihtiyacımızı karşılarız” dedi.

Asırlarca odun alınabiliyor

Köy sakinlerinden Mehmet Turan, uyguladıkları sistemle bir sedir ağacından gövdesi zarar görmeden asırlarca odun elde edilebileceğini ifade ederek, “Köyümüzde doğalgaz ve kömür kullanılamıyor. Sadece bu ağaçlardan elde ettiğimiz odunlarla ısınıyoruz. Her bir ağaçtan dört yılda bir odun alabiliyoruz. Bu ağaçlar bakımı yapılırsa 200-300 yıl boyunca odun verebilir” şeklinde konuştu.

Yine köy sakinlerinden Mustafa Yener ve İdris Ersan da yıllardır köylerinde ağaçları koruyarak odun ihtiyaçlarını karşılamayı başardıklarını ifade etti.

Onur Erden