Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında ki Yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı. Değişiklikle beraber, damacanalar 3 yıl değil 5 yıl kullanılacak. Ayrıca içme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılabilecek ve su deposunda suyun debisi ile basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazlarıyla dezenfeksiyon işlemi yapılabilecek. Buna göre, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanacak.

Otomatik klorlama cihazı uyum süreci

Belediyeler, suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazlarını maddenin yayınlandığı tarihten itibaren 8 ay içinde taktırmakla yükümlü kılındı.

İlker Turak