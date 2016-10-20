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Damacanalar ile ilgili karar verildi

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklikle damacanaların kullanım sürelerinin değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlandı. Karara göre damacanalar 3 yıl değil 5 yıl kullanılacak.

Damacanalar ile ilgili karar verildi

20 Ekim 2016 14:49

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında ki Yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı. Değişiklikle beraber, damacanalar 3 yıl değil 5 yıl kullanılacak. Ayrıca içme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılabilecek ve su deposunda suyun debisi ile basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazlarıyla dezenfeksiyon işlemi yapılabilecek. Buna göre, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanacak.

Otomatik klorlama cihazı uyum süreci
Belediyeler, suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazlarını maddenin yayınlandığı tarihten itibaren 8 ay içinde taktırmakla yükümlü kılındı.  

İlker Turak

Etiketler: damacana


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