Damat 82, gelin 78 yaşında nikah tazeledi

62 yıl önce Trabzon’da ailelerinin rızası olmadığı için kaçarak evlenen Ayşe ve Mehmet Yeni çifti, 62 yıl sonra 4 çocuğu ve 13 torunun katıldığı nikah merasimiyle gelinlik ve damatlık giydi. Mehmet Yeni 62 yıl önce fırında çalışan Ayşe’yi görür görmez tutuldu ve aşkına karşılık bulamadı. İlerleyen zamanlarda Ayşe’yi ikna etmeyi başaran Mehmet bu kez de aileleri ikna edemedi ve Ayşe’yi yayladan kaçırdı. 62 yıldır devam eden, filmlere konu olacak bu aşk hikayesinden 4 çocuk ve 13 torunu olan Ayşe teyze gelinlik giyemediği için hayatı boyunca içinde bir burukluk taşıdı.

Yeni çiftinin aşk hikayesini duyan Tuzla Belediyesi, ikinci baharlarını yaşayan çifte gelinlik ve damatlık giydirerek torunlarının şahitliğinde nikahlarını tazeledi. 2 yıldır Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde vakit geçiren çiftin nikahlarını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tazeledi. Seneler sonra hayallerine kavuşan çift, nikahları kıyıldıktan sonra oyunlar oynayarak bu özel günün tadını çıkardı. Tuzla Belediyesi çifte nikah hediyesi olarak, şifalı sularda tatil hediye etti.

‘‘Mehmet kolumdan tuttu beni götürdü”

“62 sene öncesinin hikayesi nasıl anlatılır ki” diyerek sözlerine başlayan 78 yaşındaki Ayşe Yeni, ‘‘Ben Mehmet’i o zamanlar fazla sevmiyordum ama tuttu kolumdan götürdü beni. Bütün gece ormanların içinden gittik ve ormanın içindeki bir evde kaldık. Ne ateş yakabildik, ne yemek yiyebildik ne de bir şeyler içtik, öylece orada 3 gün kaldık. Sonra haber geldi bahçede patates var haşlayın yiyin diye. Haşladık patatesleri yedik, o patatesin tadını ne o unutabilir ne de ben unutabilirim. Şimdi çok şükür param da var pulum da var ama geçmiş lazım bize şimdi hastalıklarda var yaşlandık. Ailem 25 gün sonra affetti, babam melek gibiydi ama bana sert bakar diye düşünüyordum çabuk affetti’’ ifadelerini kullandı.

Duygularını ifade eden 82 yaşındaki Mehmet Yeni ise, ‘‘Hiçbir kuruşum yoktu, cebim boştu. Çok sevdik birbirimizi aldık, hiç pişman olmadım. Hayatımız eskisi gibi aynı aşkla devam ediyor’’ dedi.

Başkan Yazıcı’dan çifte balayı hediyesi

Çiftin nikahını kıyan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise, ‘‘Damat bey ve gelin hanımın ikinci baharlarını yaşadıkları bu mutlu günde nikahlarını kıymaktan mutluluk duydum. İnşallah ikinci baharlarını birde balayında yaşamaya devam edecekler. Biz çiftimizi şifalı sularda balayına gönderiyoruz, yerleri hazırlandı. Gerçekten anlamlı ve örnek olacak bir birliktelik ülke gündemine bu şekilde taşındı’’ diye konuştu.

Fethiye Mutaf - Emrah Kuş