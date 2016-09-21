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Damat çiftçi olunca traktörü gelin aracı yaptı

Muş'ta dünya evine giren çift, gelin aracı yaptıkları traktörle şehir turu attı.

Damat çiftçi olunca traktörü gelin aracı yaptı

21 Eylül 2016 11:31
Damat çiftçi olunca traktörü gelin aracı yaptı - Tıkla İzle

Hayatını Esma Koç ile birleştiren Emrah Koç, düğün töreni için traktörünü gelin arabası yaparak süsledi. Önünde 'Evleniyoruz Mutluyuz' yazılan traktörle, Sunay Mahallesi'ndeki kız evine gelen damat Emrah Koç, gelini aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Çiftçiler için traktörün çok önemli olduğunu ifade eden Emrah Koç, "Biz çiftçi bir aileyiz. Değer verdiğimiz, yıllardır kullandığımız bir makine ile en mutlu günümüzde böyle bir planlama yaptık. Bu şekilde bir düğün organize ettik. İnşallah mahcup olmayız" dedi. Daha sonra şehir turu atılan traktöre vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 

Nejdet Armağan

Etiketler: Emrah Koç, traktör, traktör gelin arabası


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