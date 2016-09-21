Hayatını Esma Koç ile birleştiren Emrah Koç, düğün töreni için traktörünü gelin arabası yaparak süsledi. Önünde 'Evleniyoruz Mutluyuz' yazılan traktörle, Sunay Mahallesi'ndeki kız evine gelen damat Emrah Koç, gelini aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Çiftçiler için traktörün çok önemli olduğunu ifade eden Emrah Koç, "Biz çiftçi bir aileyiz. Değer verdiğimiz, yıllardır kullandığımız bir makine ile en mutlu günümüzde böyle bir planlama yaptık. Bu şekilde bir düğün organize ettik. İnşallah mahcup olmayız" dedi. Daha sonra şehir turu atılan traktöre vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Nejdet Armağan