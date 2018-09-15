Damien Comolli: 'Bir oyuncu, kulübü için yüzde yüzünden fazlasını vermesi lazım'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir restoranda yemekte bir araya geldi. Sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan Comolli, kariyeri boyunca dünya klasında çalıştığı oyuncuların olduğunu belirterek, "Bir oyuncunun gelişimi için kulübü elinden gelenin yüzde yüzünü yapıyorsa oyuncunun da buna karşılık yüzde 110'unu yapması gerekiyor. Gerrard tesiste en son terk eden isimdi, antrenmanda her zaman en fazla yapan oydu. Antrenman sonrası yolda giderken hep ona 'Ne düşünüyorsun?' diye sorardım; O da 'Antrenman boyunca yaptığım tüm hatalarımı düşünüyorum' derdi. Bir gün sonra antrenmana geldiğinde 'Ne düşünüyorsun?' diye sorduğumda ise 'Dün yaptığım hataları bugün nasıl olur da yapmam diye düşünüyorum' diye konuşurdu. Ozan Tufan bunu yapmaya hazır mı, bunu kendi cevaplayacak. Onun için belli bir süre kadar yapabileceğimiz çok şey var ama gerisi ona kalmış. Kendisiyle geçtiğimiz gün görüştüğümde kendisine söyledim, sonunda her şey senin kararın olacak diye" ifadelerini kullandı.

Cocu'ya destek verdi

Sezona kötü başlamalarını da değerlendiren Comolli, "Sezonun kötü başlamasının sebebi çok oyuncu transfer etmemiz, çok fazla yeni oyuncu aramıza katıldı. Kısa bir sürede her hocanın böyle bir durumla başa çıkması zordur. Bu kötü gidişe tersine çevirmek İçin hep beraber savunma yapmalıyız, hep beraber hücuma çıkmalıyız. Sahada daha olgun olmalıyız. Büyük takım olarak hem savunma hem hücum anlamında daha iyi olmalıyız. Cocu'nun işi gerçekten çok zor. Birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Bir sihirbaz değilseniz bu kadar kısa bir sürede takımı oluşturmak zor" dedi.

"Harun Tekin ilk önceliğimizdi"

Transferde ilk önceliklerinin kaleci olduğunun altını çizen Fenerbahçe Sportif Direktörü, sözlerine şöyle devam etti:

"Transferin ilk gününden itibaren Harun Tekin bizim önceliğimizdi. Kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Transferin ilk gününden itibaren bir kaleci almak istiyorduk ancak kaleci ile santrfor arasındaki tercihi elimizdeki bütçe nedeniyle santrfordan yana kullandık. Fakat Giuilano ile Josef'in satışından bütçe oluşunca kaleci mevkiine yöneldik ve Harun Tekin'i transfer ettik. Transfer dönemi bitmeden önce B, C planımız da vardı yeni bir kaleciyle imzalamız için."

"Bütün kararlar başkan, başkan yardımcısı ve benim tarafımdan alınıyor"

Comilli, takımla ilgili kararları Başkan Ali Koç, başkan yardımcısı Semih Özsoy ve kendisi tarafından alındığını da vurgulayarak, "Biz kararları yoğun istişareler sonunda ortak bir şekilde alıyoruz. Ancak en sonunda Başkan karar verir. Ben tavsiyeler veririm, fikirlerimi söylerim, son kararı verecek olan yönetimdir. Şu anda her şey harika gidiyor. Üçümüzün de beraber çalışması harika. Zor zamanlarımız olduğunda dahi onlarla çalışmak çok güzeldi. Zor zamanlarda aldığımız ortak kararlarla bizim için kritik transfer sezonunu iyi bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. Ben buraya Ali Koç var diye geldim Bazı teklifler vardı, ama ben başkana söz vermiştim, ben birisine söz verdiğimde her şey biter" sözlerini sarf etti.

"Berke ve Ferdi gelecek sezonlar için yatırım"

Genç oyuncuların gelecek için yatırım olduğunu söyleyen Damien Comolli, "Bazı oyuncular iki haftada hazır oluyor bazıları ise iki sene sonra tam görmek istediğiniz seviyeye geliyor, kendi zirvelerine çıkıyor. Adı üzerinde kişisel gelişim oyuncudan oyuncuya çok değişken bir şey. Genç oyuncu alırsanız hem genç hem de hazır oyuncu olmayabilir. Berke ve Ferdi Kadıoğlu gelecek sezon ilerleyen sezonlar için yatırım yaptık. Jailson gibi oyunculara yatırım yaptık. Diego Reyes de bir yatırım olarak adlandırabiliriz" dedi.

Cocu'nun yanına yerli teknik adam tartışmasıyla ilgili olarak da deneyimli futbol yöneticisi, "Biz konuyu kendi içimizde değerlendirdik ve Cocu beraber çalıştığı teknik heyetten çok mutlu olduğunu söyledi. Teknik heyette burayı, bu ligi çok iyi bilen isimler de mevcut. Uzun yıllar burada görev almış isimler var ve bu teknik ekibimiz hocamız kontrolü altında. Cocu beraber çalıştığı insanlarla çok rahat hissediyor. Ancak Cocu daha fazla kaynak isterse de ona tedarik ederiz. Cocu sahip olduğu ekipten mutlu olduğunu söyledi. Ben de bunu bu yönde destekliyorum" şeklinde konuştu.

"Transfer dönemininde elde etmek istediğimiz her şeyi elde ettik"

Transfer döneminin çok olumlu geçtiğini de dile getiren Comolli, "Transfer döneminde elde etmek istediğimiz her şeyi elde ettik. Bu anlamda kendi performansımdan memnunum diyebilirim. Giuilano ve Josef ayrılmasının ardından aynı pozisyona oyuncu alamasaydım işte o zaman bir kez daha düşünürdüm ama onların yerlerini doldurmayı başardık" diye konuştu.

"Volkan'a 1. kaleci olamayabileceğini söyledik"

Volkan Demirel hakkında da düşüncelerini aktaran sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü, şunları söyledi:

"Volkan ile görüşmeler yaptık. Hepimiz hemfikir olarak onunla devam etmeye karar verdik. Bundan sonra takımın 1. kalecisi olmayabilirsin düşüncesini kendisiyle paylaştık. Volkan da kim olunsa olsun yeni gelen kaleciye tam desteğini vereceğini söyledi. Onun bu tutumu ve destekleyici tavrını görmek harikaydı. Her kim ki kulübün menfaatlerini kendi menfaatlerinin önünde tutuyorsa onu takdir etmek gerekir."

"Oyuncular Konyaspor maçının hayati önem taşıdığını biliyor"

Damien Comolli, Konyaspor maçının hayati önem taşıdığını söyleyerek, "Oyuncuların hem saha içinde hem saha dışında çok güzel bir kaynaşma ve arkadaşlık yakaladığını, bunun sahaya yansıyacağını da söylediler. Ben de onlara sadece kaynaşma değil bizim için galibiyet de önemli, bize galibiyet gerekiyor. Oyuncular çok pozitif oyuncular biliyorlar ki gerçekten uzun ve büyük bir yolculuğa çıktılar. Konyaspor maçının gerçekten çok çok hayati olduğunu biliyorlar. Oyuncular gerçekten bu takıma çok değer veriyorlar, bu kulübü çok önemsiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Josef'e gelen ilk teklif 4 milyonun çok altındaydı"

Josef'e daha önce 4 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini açıklayan Comolli, "Josef'e gelen teklif son derece komik 4 milyonun çok çok altındaydı. Ancak böyle bir noktaya geldi ki son teklif geldiğinde biz hayır demedik" dedi. Ozan Tufan'ın inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunun da altını çizen Fenerbahçe Sportif Direktörü sözlerini şöyle tamamladı:

"Ozan Tufan inanılmaz bir potansiyele sahip, ancak kendi potansiyelini yüzde yüz gösterememesi gerçekten çok üzücü. İyi oyuncular başarılı olmadığı zaman kendime de kabahat bulurum böyle zamanlarda. Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması tamamen futbolla ilgili karardı. 28 kişilik kadroyu belirlerken seçtiğimiz oyuncular daha hazır, daha uygun oyunculardı. Güçlü, tekniği yüksek, pas oranı yüksek.. İyi özelliklerinden dolayı Ozan Tufan'dan vazgeçmek istemememize rağmen bu kararı aldık.Kendisinin başarılı olması için gücümüz neye yetiyorsa yapmaya hazırız. Gerçekten üzücü bir durum olur sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun böyle bir futbolcuyu kaybetmesi."