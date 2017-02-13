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'Darbe başarılı olsaydı Yavuz Selim'in kaftanını FETÖ'ye giydireceklerdi'

15 Temmuz'u neden yaptılar? Silahlara sarılma motivasyonu nereden geliyordu? FETÖ'cüler aslında ne peşindeydiler? Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, TGRT Haber'de "Tarih ve Medeniyet" programında açıkladı.

Darbe başarılı olsaydı Yavuz Selimin kaftanını FETÖye giydireceklerdi

13 Şubat 2017 07:31
'Darbe başarılı olsaydı Yavuz Selim'in kaftanını FETÖ'ye giydireceklerdi' - Tıkla İzle

Osmanlı’da ilk halife Yavuz Sultan Selim Han’ın vasiyetinde de yer alan ‘çamurlu kaftanı’ “FETÖ’ye giydireceklerdi” diyen Şimşirgil, “Halifelik şuan TBMM uhdesinde. 10 sene önce hep halifeliği konuşurlardı, ‘Halifelik gelebilir’ diye. Bu millet halifeliğe alıştırıldı. Çünkü ilk dönemlerde milletvekillerinin çoğu FETÖ’dendi. Cumhurbaşkanımız bunları biçti, son seçimde ise tamamen temizlendi.

Yavuz Selim'in kaftanını FETÖ'ye giydireceklerdi

FETÖ’den 200 tane vekil ismi gönderilmişti. Diğer partilerdekileri de bunlara katın. 15 Temmuz başarılı olduğu gün Meclis’in FETÖ’cü milletvekilleri TBMM’deki halifeliği ortaya koyacaklardı. Ve bu kişi de Yavuz Selim Han’ın kaçırılmış olan kaftanını giyerek gelecekti.” dedi.

Etiketler: Ahmet Şimşirgil, fetö, TGRT Haber, Yavuz Sultan Selim


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