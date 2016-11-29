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Darbe teşebbüsünün ilk iddianamesinin detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının darbe girişimine ilişkin askerlere yönelik hazırladığı ilk iddianamede, şüphelilerin kışladan çıkış fotoğraflarına yer verilerek, 2. Zırhlı Tugay 1.Tabur Komutanı olan Albay Şakir Çınar’ın "Sıkıyönetim ilan edildiği ve silah kullanma yetkilerinin bulunduğunu" söylemesi üzerine kışladan çıkışın yapıldığı anlatıldı.

Darbe teşebbüsünün ilk iddianamesinin detayları ortaya çıktı

29 Kasım 2016 19:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından, darbe girişiminde görev alan askerlere yönelik hazırlanan 151 sayfalık ilk iddianamenin detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin 15 Temmuz 2016 tarihinde, verilen emir doğrultusunda silah ve mühimmatlarını alarak içtima alanına gittikleri, saat 22.00 sıralarında 2. Zırhlı Tugay 1.Tabur Komutanı olan Albay Şakir Çınar’ın burada "Sıkıyönetim ilan edildiğini, Sabiha Gökçen Havalimanının güvenliğinin sağlanacağını, polis ve askerin birlikte hareket edeceğini, silah kullanma yetkilerinin bulunduğunu" söylediği belirtilerek, 4 tank, 4 zırhlı araç ve askeri kamyonla birlikten çıkıldığı, saat 23.00 sıralarına doğru Sabiha Gökçen Havalimanı’na yaklaşıldığı anlatıldı.

Burada trafiğin sıkıştığı, toplanan vatandaşların kendilerine müdahale ettikleri, polisin güvenlik önlemi alarak yolu kapattığı kaydedilen iddianamede, bir kısım tankların ve bir takım zırhlı araçların bariyerleri kırarak karşı şeride geçtikleri ve buradan ilerlemeye devam ettikleri, toplanan kalabalığın askeri araçlara müdahale ettikleri anlatıldı.

ALANLARA ÇIKAN ASKERLER DARBEYİ VATANDAŞLARDAN ÖĞRENMİŞLER

Bu sırada bir kısım askeri personelin havaya ateş açtığına değinilen iddianamede, şüphelilerin ifadelerinde darbe girişimi olduğunu burada toplanan vatandaşlardan, telefonla yaptıkları görüşmelerden ve internet ortamındaki yayınlardan öğrendiklerini söyledikleri belirtildi. İddianamede, şüphelilerin “Halka veya polise karşı silah kullanılmadığını, darbe girişiminin olduğunun öğrenilmesi üzerine geri dönmeye çalıştıklarını, ancak aşırı yoğun trafik, halkın ve polisin müdahalesi nedeni ile birliklere geri dönemediklerini” anlattıkları ifade edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüphelilerin aynı gece saat 03.00 sıralarına doğru polisler tarafından teslim alınarak Sabiha Gökçen Havalimanı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldükleri anımsatılan iddianamede, “Bir kısım askeri personelin ise şahsi imkanları ile olay yerinden ayrılarak birliklere geri döndükleri, daha sonradan birliklerden teslim alındıkları, kesinlikle darbe girişimi olduğundan haberleri olmadığını, sıkıyönetim ilan edildiği, terör tehlikesi bulunduğu ve bu amaçla Sabiha Gökçen Havalimanının güvenliğinin sağlanacağının komutanlarca söylenmesi üzerine emir komuta ilişkisinden kaynaklanarak ve şüphe duymayarak olay yerine geldiklerini, bu nedenle atılı suçlamaları kabul etmediklerini bildirmişlerdir” denildi.

KIŞLADAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ İDDİANAMEYE DE YANSIDI

Öte yandan iddianameye, askerleri araçların çıkışına ilişkin görüntülerden fotoğraf alıntılarına da yer verildi. Fotoğraflarda, askeri araçların kışla kapısında çıktıkları görülüyor.

İddianamede, konuşlanmış oldukları bölgelerde emniyet kuvvetleri tarafından 2 geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, 2 zırhlı muhabere aracı, 4 adet Leopard 2A4 tank, 1 adet UNİMOG Personel Taşıyıcı Araç, 1 adet Land Rover araca el konulduğu da belirtildi. Olay yerine 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli 1 yüzbaşı,3 üsteğmen, 5 astsubay, 20 uzman çavuş ve 34 er olmak üzere toplam 63 askeri personelin sevk edildiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Etiketler: darbe teşebbüsü


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