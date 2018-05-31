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Darbeci hainler vatandaşları böyle vurmuş

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe’deki karargahına gelen 4 vatandaşın zırhlı araçtan açılan ateş sonucu vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Darbeci hainler vatandaşları böyle vurmuş

31 Mayıs 2018 13:29
Darbeci hainler vatandaşları böyle vurmuş - Tıkla İzle

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe’deki karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 243 sanık hakkında açılan dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Karargahta yaşanan olaylarda 10 kişi şehit olmuş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Olay anında kayıtta olan güvenlik kameralarından elde edilen görüntülere ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Mahkeme dosyasına giren rapor, darbecilerin faaliyetlerini gözler önüne serdi. 

FETÖ’cü darbe girişimini engellemek için sokaklara çıkan vatandaşlar, darbe girişiminin Akıncı Üssü’nden sonraki önemli komuta merkezlerinden olan Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe’deki karargahına akın etti. Karargahın güvenlik kameralarından elde edilen görüntülere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde toplanan vatandaşlardan 4’ü 16 Temmuz günü saat 01.23’de gruptan ayrıldı. Bulvar üzerindeki zırhlı araç içindeki darbecilere müdahale etmek isteyen vatandaşlar, gözü dönmüş darbecilerin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Zırhlı araçtaki darbecilerin kendilerine doğru yürüyen 4 vatandaşı ardı ardına vurma anı anbean kameralarca kaydedildi. Darbeci askerlerin bu görüntüleri sivillere karşı işlenen katliamı bir kez daha ortaya koydu. 

Abdullah Sarica

 

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