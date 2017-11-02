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Darbeciler tankları halkın üzerine böyle sürdü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığına konuşlandırılmak için getirilen tankların, halkın üzerine sürülmesi ve polis araçlarını ezerek geçmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Darbeciler tankları halkın üzerine böyle sürdü

02 Kasım 2017 15:47
Darbeciler tankları halkın üzerine böyle sürdü - Tıkla İzle

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davanın dosyasına giren görüntüler, gözü dönmüş darbecilerin hainliklerini gözler önüne serdi. Görüntülerde, darbecilerin kışlalardan çıkarttıkları tankları Genelkurmay Karargahına götürmek istedikleri, polislerin ise geçişi engellemek için yolu araçlarla kapattıkları görülüyor. Araçların arkasında olan polislere aldırış etmeyen darbeciler, tanklarla araçları ezip ilerliyor.

Türk bayrağı gösteren vatandaşa tankın namlusunu çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile ellerinde Türk bayrakları ile alanlara çıkan vatandaşların, Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu İnönü Bulvarı'nda toplanmaları görüntülere yansıdı. Darbecileri durdurabilmek için canını hiçe sayarak tankların önünde duran halkın, tanklara taş attığı görüldü. Darbeci askere "Türk askeri" olduğunu hatırlatmak için Türk bayrağı gösteren vatandaşa, darbecinin tankın namlusunu çevirmesi dikkat çekti. Genelkurmay Karargahı önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan vatandaşların kollarından ve bacaklarından kaldırılarak götürüldüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tankın namlusunda asılı kalan polis aracı halkın üstüne düştü

Bir tankın namlusuna takılarak asılı kalan polis aracının vatandaşların üzerine devrilmesi anbean kaydedildi. Olay sonucunda bazı vatandaşların yaralandığı, yaralıların vatandaşların yardımı ile taşındığı görülüyor.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay çatı davası dosyasına giren bilirkişi raporunda, saat 00.51'de Meclis Kavşağı'ndan tankların dönerek İnönü Bulvarı istikametine ilerledikleri, biri resmi diğeri sivil yolu kapatmış olan iki polis aracının üstünden ve arasından geçerek Güney Nizamiye istikametine gittikleri, bu şekilde toplam sekiz tankın geldiğinin tespit edildiği belirtildi. Raporda, "Yedi adet tankın ve bir adet zırhlı personel taşıyıcının kavşakta toplanan vatandaşların arasından geçerek Güney Nizamiye istikametine ilerledikleri, en öndeki tankın üstünde sivil bir şahsın bulunduğu, tankların arkasından vatandaşların gelerek, tanklara taş ve benzeri cisimleri attıkları, tankları engellemeye çalıştıkları, bir süre sonra tankların görüntüden çıktıkları, 01.20.02'de bir tankın Kızılay istikametinden gelerek Meclis Kavşağı'nda ezilen polis araçlarından birini önüne katarak ve sürükleyerek vatandaşların arasından Güney Nizamiye istikametine ilerlediği, 01.44.07’de bir grup zırhlı aracın Güney Nizamiye istikametine geldiği görüldü" ifadelerine yer verildi. 

Abdullah Sarica

 

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