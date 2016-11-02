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Darbenin ikinci isminin Kemal Batmaz olduğu tespit edildi

15 Temmuz darbe girişiminde kilit isim olan Adil Öksüz’le birlikte hareket eden ikinci ismin Kemal Batmaz olduğu tespit edildi.

Darbenin ikinci isminin Kemal Batmaz olduğu tespit edildi

02 Kasım 2016 13:37
İşte Darbenin ikinci ismi Kemal Batmaz - Tıkla İzle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbeye teşebbüs eylemi nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu değerlendirilen Adil Öksüz ile ilgili soruşturma dosyası, 9 Ağustos 2016 tarihinde görevsizlik kararı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. Adil Öksüz’ün irtibatlarının araştırılması sonucu Adil Öksüz’ün kullandığı 06 SIR 49 plakalı aracın PTS kayıtlarının temin edildiği belirtildi. Yapılan incelemede, Adil Öksüz’ün 27/12/2015, 10/01/2016, 17/01/2016-31/01/2016,22/02/2016,01/03/2016, 15/03/2016, 31-03/2016, 06/05/2016, 28/05/2016,05/06/2016, 16/06/2016 tarihlerinde 06 SIR 49 plakalı araçla Ankara’ya gelerek toplantılar yaptığı tespit edildi.

GİZLİ TANIK BEYANLARI VE YER GÖSTERME TUTANAKLARI İLE TESPİT EDİLDİ

Adil Öksüz’ün darbeye hazırlık toplantıları yaptığı iki ev gizli tanık beyanları ve yer gösterme tutanakları ile tespit edildi. Bahse konu evleri kiraladığı ve kiralanmasında kefil olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında 2 Ekim 2016 itibarıyla arama, el koyma, yakalama ve gözaltı kararı verildi. Ayrıca Adil Öksüz’ün yurt dışı seyahatleri ile ilgili detaylı araştırmalar yapıldı. Adil Öksüz ile 17 Mart 2016 tarihinde ABD’ye aynı uçakta giden ve 21 Mart 2016 tarihinde yine Adil Öksüz ile aynı uçakla Türkiye’ye dönen ve ABD’de darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı değerlendirilen 5 kişi hakkında, ayrıca yine Adil Öksüz ile aynı uçakla 20 Haziran 2016 tarihinde ABD’ye giden 24 Haziran 2016 tarihinde dönen bir kişi ve Adil Öksüz ile 24 Haziran 2016 tarihinde ABD’den dönen, 11 Temmuz 2016 tarihinde Adil Öksüz ile birlikte ABD’ye giden bir kişi hakkında da arama, el koyma, yakalama ve gözaltı kararı verildi.

KAYNAK HOLDİNG BÜNYESİNDE ÇALIŞMIŞ

Adil Öksüz ile darbeye teşebbüs eyleminden hemen önce 11 Temmuz 2016 tarihinde aynı uçakla ABD’ye giden ve 13 Temmuz 2016 tarihinde Adil Öksüz ile birlikte aynı uçakla Türkiye’ye dönen ve darbe planlarını ve organizasyonunu Adil öksüz ile birlikte planladığı değerlendirilen şüpheli bir kişi tespit edilerek, bahse konu kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan kişinin Kaynak Holding bünyesinde bir dönem genel müdür olarak çalıştığı, ayrıca 2016 yılında Ocak, Mart, Haziran ve Temmuz aylarında Adil Öksüz ile aynı günlerde ABD’de oldukları resmi kayıtlar ile tespit edildi.

Adil Öksüz ile irtibatı tespit edilen 12 kişi hakkında bugün arama, el koyma, yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Etiketler: adil öksüz, Kaynak Holding, Kemal Batmaz


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