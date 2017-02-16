Kaymakam Türk’ün örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirtildi.

Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Darende Kaymakamı Ali Türk’ün ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Kaymakam Türk’ün öğretmen olan eşinin de Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaymakam Türk, Darende ilçesine Ağustos 2015 kararnamesi ile Tunceli’nin Malazgirt ilçesinden gelmişti.

