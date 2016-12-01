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Darıca'daki zürafa ailesine 2 yeni üye daha katıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Hayvanat bahçesine 2 yeni Zürafa geldi. Gelen Zürafalarla birlikte hayvanat bahçesinde bulunan Zürafa sayısı 4’e yükseldi.

Darıcadaki zürafa ailesine 2 yeni üye daha katıldı

01 Aralık 2016 07:13
Darıca'daki zürafa ailesine 2 yeni üye daha katıldı - Tıkla İzle

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı’na iki yeni Zürafa geldi. Daha önce hayvanat bahçesi bünyesinde 2 adet Zürafa bulunurken gelen Zürafalarla birlikte bu sayı 4’e yükseldi. Tadeas ve Hynik isimli iki Zürafa gelir gelmez barınakta bulunan diğer iki zürafa ile kaynaştı. Hynik isimli zürafa karayolu ile hayvanat bahçesine getirildi.

“Pazartesi günü yola çıktık, yolculuğumuz güzel geçti”
Hynik isimli Zürafa’yı üç günlük bir yolcuğun ardından karayolu ile Darıca Hayvanat Bahçesine getiren canlı hayvan nakliyecisi Marlies Slotta, “Pazartesi günü yola çıktık. Yolculuğumuz güzel geçti. Ama Romanya ve Bulgaristan’da çok fazla kar vardı. Bu biraz bize zorluk çıkardı. Her yaptığımız sevkiyatta hayvanlardan ayrılmak zor oluyor. Çünkü uzun süre hayvanla seyahat ediyoruz. Bu hayvanı taşımak çok keyifli ve zevkliydi. Çünkü hayvan çok uysal bir hayvandı” dedi.

“Hynik 740 kilo, Tadeas ise yaklaşık 800 kilo”
Hynik isimli zürafanın gelişi ile ilgili bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Hayvan transferlerimiz devam ediyor. Bu sefer Çek Cumhuriyeti’nden iki hayvan getirdik. Bunlardan Tadeas isimli olan Zürafa bir hafta önce geldi. 3 yaşında ve Çek Cumhuriyeti’nin Prag Hayvanat Bahçesinden geldi. Bugün de diğer arkadaşı Hynik’i getirdik. Hynik’te yaklaşık 3 yaşında. Hynik 740 kilo, Tadeas ise yaklaşık 800 kilo. Oldukça sağlıklı, uysal hayvanlar. Bu mevsimde seyahat ederken bazı ülkelerde kar olması nedeniyle biraz zorluk çektiler. Burada ki Zürafa sayısı dörde çıktı. Havalar ısındıkça yazlık bahçede zebralar ve dev kuşları ile birlikte yaşayacaklar. Şuanda adaptasyon süreci içerisindeler. Çok meraklılar. Sürekli etrafta olup biteni anlamaya çalışıyorlar. Yakın zamanda hepsini bahçede ziyaretçilere sunacağız” şeklinde konuştu.

“En önemli özellikleri gün boyu beslenebilirler”
Zürafaların beslenme şekilleri ile ilgili bilgiler veren Aydın, “En önemli özellikleri gün boyu beslenebilirler. Otçul hayvan olduğu için yonca, palet yem gibi besinlerle besleniyorlar. Günün en fazla iki saati uyuyabiliyorlar. 10 dakika ile 2 saatlik uyku arasında geçiyor. Günün büyük bir bölümünü uyanık etrafı gözlemleyerek aktif geçiriyorlar. O denenle ayakları çok kaslı ve kuvvetli” ifadelerini kullandı.
Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler zürafaları kış ayları boyunca yuvalarının önünde bulunan camlı bölmelerden izleyebilecekler. 

Kaan Kızıl

Etiketler: Darıca Hayvanat Bahçesi, zürafa


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