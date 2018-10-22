Datça'da polisin dikkati faciayı önledi

İtfaiye ve ambulansa bilgi verilmesinin ardından polis ekipleri tarafından dumanların çıktığı binanın tahliyesi için binada bulunan tüm vatandaşlar uyarıldı. Yangın çıkan kattaki bina sahiplerinin çalah kapı zilini duymaması üzerine kapı ekipler tarafından açılarak uyumakta olan ev sahibi ve olaydan habersiz olan diğer bina sakinlerinin binadan tahliyesi sağlandı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile bina içendeki yangın kontrol altına alındı. Binadan çıkarılan 4 kişinin dumandan etkilendiği açıklandı. 4 vatandaş sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Datça Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devriye görevi esnasında fark ettiği yangın ekiplerin dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.